الإعلام الروسي يسلط الضوء على زيارة الرئيس تبون ولقاءه مع بوتين

يشرع اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى فيدرالية روسيا، تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس فيدرالية روسيا، فلاديمير بوتين.

وستدوم هذه الزيارة ثلاثة أيام، (من 14 إلى 16 جوان الجاري). حيث سيلتقي الرئيس تبون نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات بين البلدين.

وسيشارك رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية.

ووفقا للإعلام الروسي، سيوقع كل من الرئيس تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. على وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة. هذه الاتفاقية ستكون إضافة للاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2001.

كما سيزور الرئيس تبون منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 17 جوان.

وسيتمكن الطرفان من مناقشة آفاق التعاون في مختلف المجالات ، بما في ذلك في سوق الطاقة في إطار أوبك +.

كما تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس تبون لروسيا ستساهم في تنمية العلاقات الودية ومتعددة الأوجه بين البلدين. اللذين لهما تاريخ طويل من التعاون على الساحة الدولية.

رمزي أحمد توميات

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