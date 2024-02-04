أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، اليوم، عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” على مستوى 5 ولايات.

و تتمثل الولايات التي تضم النظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك”، في المركز الجواري للضرائب عزابة (مديرية الضرائب سكيكدة)، المركز الجواري للضرائب البوني (مديرية الضرائب عنابة)، المركز الجواري للضرائب محمدية (مديرية الضرائب معسكر)، المركز الجواري للضرائب عين الصفراء (مديرية الضرائب النعامة)، المركز الجواري للضرائب عين الفكرون (مديرية الضرائب أم البواقي).