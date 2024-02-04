الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” على مستوى 5 ولايات

4 فبراير، 2024
أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، اليوم، عن الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” على مستوى 5 ولايات.
و تتمثل الولايات التي تضم النظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك”، في المركز الجواري للضرائب عزابة (مديرية الضرائب سكيكدة)، المركز الجواري للضرائب البوني (مديرية الضرائب عنابة)، المركز الجواري للضرائب محمدية (مديرية الضرائب معسكر)، المركز الجواري للضرائب عين الصفراء (مديرية الضرائب النعامة)، المركز الجواري للضرائب عين الفكرون (مديرية الضرائب أم البواقي).
و لمزيد من التفاصيل عن البوابة الرقمية “جبايتك” و كيفية الانخراط في نظام “جبايتك”، دعت المديرية العامة للضرائب، لتصفح الرابط https://mfdgi.gov.dz/portailpublic.
شرف الدين عبد النور
4 فبراير، 2024

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