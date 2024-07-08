الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” بخمسة ولايات

تم اليوم الاثنين، الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي “جبايتك” على مستوى خمسة ولايات.

و أُطلق النظام المعلوماتي الجبائي، بكل من المركز الجواري للضرائب العامرية -عين تموشنت، المركز الجواري للضرائب الطارف، المركز الجواري للضرائب تلاغ – سيدي بلعباس، المركز الجواري للضرائب سكيكدة، و المركز الجواري للضرائب الحجار – عنابة .

ودعت المديرية العامة للضرائب، بزيارة الرابط التالي: https://mfdgi.gov.dz/portailpublic_ar، وذلك من أجل مزيد من التفاصيل عن النظام المعلوماتي “جبايتك” و كيفية الانخراط به.