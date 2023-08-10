الإطلاق الرسمي لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تجري في هذه الأثناء مراسم الاطلاق الرسمي لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بمقر السلطة الوطنية لحماية المعطيات.

وسيتم إطلاق البوابة الإلكترونية لمسؤولي معالجة المعطيات الشخصية عبر موقعها الرسمي من أجل ملء الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات، طلبات الترخيص، وطلبات الاستشارة، مع إمكانية متابعة كل طلباتهم.

وللاشارة فإن السلطة هي سلطة إدارية مستقلّة، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية؛ يقع مقرّها بولاية الجزائر (بلدية حيدرة).

هذا و تتكوّن السلطة من 16 عضو، من بينهم رئيسها، معيّنون بالمرسوم الرئاسي رقم 22ـ187 المؤرّخ في 18 ماي 2022.

رمزي أحمد توميات

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