الإطاحة بمروجين للمخدرات و المؤثرات العقلية بالعاصمة

31 أغسطس، 2023

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري  السابع  بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من توقيف شخصين  مشتبه فيهما، أحدهما ينحدر من إحدى الولايات الداخلية، تتراوح أعمارهما بين 25 و 36 سنة، في قضية المتاجرة بالمؤثرات  العقلية، حيازة المخدرات لغرض النقل التخزين التوزيع ، البيع، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت القضية حسب ذات المصدر، على إثر إستغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة، أفادت بأن شخصا مشتبه فيه نقل كميات كبيرة من المؤثرات العقلية من إحدى الولايات الداخلية و قام بترويجها بمعية شريكه و هو أحد أقاربه الذي قام بتخزين المخدرات بمسكنه،  حيث تمت عملية  الترويج و التوزيع على مستوى أحد أحياء قطاع اختصاص المصلحة المذكورة، عليه قامت الضبطية رفقة عناصرها  بالترصد لهذا الأخير  وشريكه.

و بعد تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه الرئيسي بتخزين المؤثرات العقلية و المخدرات، تم توقيفه رفقة شريكه في ترويج السموم، يفيد البيان.

كما أسفرت العملية عن  ضبط و حجز، 1030 كبسولة من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 1306.30 دج، و 03 أسلحة بيضاء محظورة، يضيف المصدر ذاته.

و تم تقديم المشتبه فيهما  أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

31 أغسطس، 2023

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