الإطاحة بشقيقين يخزّنان مواد مخدرة لترويجها بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الحمامات، بحر الأسبوع الماضي، خلال معالجتها لقضية تتعلق بتخزين و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهما مابين 26 و 27 سنة، مسبوقين قضائيا، ينحدران من ولاية الجزائر، حسبما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و أسفرت العملية حسب ذات البيان، عن ضبط و حجز، 1305 كبسولة من المؤثرات العقلية، و 32 قرصا من المخدرات الصلبة، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بــ 39000 دج، و دراجة نارية .

و جاءت حيثيات القضية، في إطار التغطية الأمنية من أجل محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما تلك المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بقطاع الإختصاص، أين وصل إلى علم عناصر فرقة الشرطة المتنقلة للشرطة القضائية للحمامات، معلومة مفادها وجود شخص مشبوه قام بترويج المؤثرات العقلية بإستعمال دراجة نارية في تنقلاته، يضيف البيان.

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم الترصد لهذا الأخير، حيث أفضت العملية إلى توقيف المشتبه فيه، كما أن إخضاعه للملامسة الجسدية أسفر عن ضبط 04 كبسولات من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام بملابسه، مع العثور على مبلغ مالي قدّر بـ11500 دج، يفيد بيان الأمن.

و إستمرارا للإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الضبطية القضائية في هذا الشأن، تم إستصدار إذن بتفتيش مسكنه من قبل النيابة المختصة إقليميا والذي بعد تنفيذه أسفر عن حجز وضبط، 1301 كبسولة من المؤثرات العقلية، 32 قرصا من المخدرات الصلبة.

و بعد التحقيق مع المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 26 سنة، تم توقيف شريكه و هو شقيقه البالغ من العمر 27 سنة مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف جزائي عن قضية الحيازة و النقل و التخزين و المتاجرة بالمؤثرات و المخدرات الصلبة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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