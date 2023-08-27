الإطاحة بشقيقين يخزّنان مواد مخدرة لترويجها بالعاصمة

27 أغسطس، 2023

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الحمامات، بحر الأسبوع الماضي، خلال معالجتها  لقضية  تتعلق بتخزين و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية، من توقيف  شخصين مشتبه فيهما، تتراوح أعمارهما مابين 26 و 27 سنة، مسبوقين قضائيا،  ينحدران من ولاية الجزائر، حسبما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و أسفرت العملية حسب ذات البيان، عن  ضبط و حجز، 1305  كبسولة من المؤثرات العقلية، و  32 قرصا من المخدرات الصلبة، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بــ 39000 دج، و دراجة نارية .

و جاءت حيثيات القضية، في إطار التغطية الأمنية من أجل محاربة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما تلك المتعلقة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بقطاع الإختصاص، أين وصل إلى علم عناصر فرقة الشرطة المتنقلة للشرطة القضائية للحمامات، معلومة مفادها وجود شخص مشبوه قام بترويج المؤثرات العقلية بإستعمال دراجة نارية في تنقلاته، يضيف البيان.

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم الترصد لهذا الأخير، حيث أفضت العملية إلى توقيف المشتبه فيه، كما أن إخضاعه للملامسة الجسدية أسفر عن ضبط 04 كبسولات من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام بملابسه، مع العثور على مبلغ مالي قدّر بـ11500 دج، يفيد بيان الأمن.

و إستمرارا للإجراءات القانونية المعمول بها من قبل الضبطية القضائية في هذا الشأن، تم إستصدار إذن بتفتيش مسكنه من قبل النيابة المختصة إقليميا والذي بعد تنفيذه أسفر عن حجز وضبط، 1301 كبسولة من المؤثرات العقلية، 32 قرصا من المخدرات الصلبة.

و بعد التحقيق مع المشتبه فيه الأول  البالغ من العمر 26 سنة،  تم توقيف شريكه و هو شقيقه البالغ من العمر 27 سنة مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف جزائي عن قضية الحيازة و النقل و التخزين و المتاجرة بالمؤثرات و المخدرات الصلبة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

27 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

لزهاري: إحصاء 7300 ضحية ألغام بالجزائر وفرنسا مطالبة بتعويضهم

5 أبريل، 2021

تسجيل  163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

17 أبريل، 2021

رئيس الجمهورية يستقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

8 فبراير، 2023

زغدار: نصوص قانون الاستثمار الـ8 تسمح بدخوله الفوري حيز التطبيق

9 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: