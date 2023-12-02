الإطاحة بشخص يقوم بتزوير وثائق ومحررات إدارية و بيعها بأثمان خيالية بالعاصمة

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببئر خادم، بالعاصمة، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 36 سنة، قام بتزوير وثائق إدارية وترويجها على مستوى بلدية بئر خادم و البلديات المجاورة لها، من أجل تسهيل الحصول على تأشيرات لدخول الدول الأروبية للأشخاص مقابل مبالغ مالية، وهذا بعد أن قام أفراد الفرقة بتتبع كامل تحركاته ومراقبته ثم ترصده متلبسا بالجرم.

وبعد توقيفه على متن مركبة وتفتيشه، عُثر بحوزته على ملفات ووثائق صادرة من مختلف الشركات و المؤسسات وطنية وخاصة مثل شهادة كشف الراتب، شهادة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال، شهادة كشف الراتب لبنوك مختلفة وغيرها من الأوراق، و التي اتضح فيما بعد بأنها مزورة.

كما أن الملف هو لفائدة أحد الأشخاص قصد تسهيل الحصول على التأشيرة للتوجه نحو أروبا مقابل مبلغ مالي مقدّر بـ1200000 دج.

هذا و سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استكمال كامل الإجراءات، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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