الإطاحة بشخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية تتاجر في المخدرات بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، شخصان، مشتبها فيهما، عن قضية الحيازة و التخزين و المتاجرة في المؤثرات العقلية، بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

و جاءت قضية الحال، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، إثر معلومات وصلت إلى علم عناصر الفرقة عن حيازة شخص من ذوي السوابق العدلية على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قام بترويجها على مستوى أحد أحياء زرالدة، بمساعدة شركائه.

و تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، سطّرت الضبطية خطّة للإطاحة بالمشتبه فيه الرئيسي و رفقائه، حيث باشرت بتحريات معمقة لتحديد هويتهم، حسب ذات المصدر.

وكشفت ملابسات القضية، عن الوصول إلى مكان تخزين المؤثرات العقلية بمنزل شريك المشتبه فيه الرئيسي، فيما أسفرت العمليات الشرطية التي قامت بها عناصر الفرقة، إلى توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 7 أفراد، فيما تبقى التحريات متواصلة من أجل توقيف أشخاص أخرين متورطين في ذات القضية، يضيف المصدر ذاته.

و تم خلال هاته العملية ضبط و حجز، 2944 كبسولة من المؤثرات العقلية.

و تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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