الإطاحة بشخصين وحجز قرابة 15 كلغ من الكيف المعالج بالعاصمة

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، مــمثلــة في فــرقة الـشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشخصين، وحجز قرابة 15 كلغ من المخدرات كيف معالج.

وجاءت قضية الحال، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، بعد إستغلال لمعلومات، مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، لتباشر الضبطية القضائية، على إثر ذلك، التقصي والتحري حول هاته المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما.

وتم بالتنسيق مع النيابة المختصة، تنفيذ عملية شرطية لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهما، أفضت إلى توقيفهما مع ضبط وحجز، 14كلغ و900غ من المخدرات “كيف المعالج”، مركبة سياحية تستعمل في نقل السموم.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية حيازة وبيع ووضع للبيع وشراء قصد البيع والتخزين ونقل المخدرات بطرق غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية عابرة للحدود.

شرف الدين عبد النور