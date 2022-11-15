الإطاحة بشبكة دولية مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات الصلبة

15 نوفمبر، 2022

تمكنت بحر هذا الأسبوع، المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار محاربة الجريمة المنظمة، من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من سبعة (07) أشخاص، من بينهم 06 من جنسيات إفريقية يقيمون بطريقة غير شرعية، ينشطون ضمن شبكة دولية مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات الصلبة (الهيروين والكوكايين).

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت عن ضبط:
ـ 5 كلغ من الهيروين؛
ـ 550 غ من الكوكايين؛
ـ 108غ خليط مواد مخدرة (التشوشنة)؛
– مركبة ودراجة نارية تستعمل في نقل هذه المخدرات؛
ـ أدوات ومستحضرات تستعمل في مزج وتحضير مخدر (التشوشنة).

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية عن قضية، تكوين جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، التهريب، الاستيراد، النقل والتخزين، مع المتاجرة والبيع للمخدرات الصلبة، بطريقة غير مشروعة، من شأنها المساس بالصحة العمومية.

15 نوفمبر، 2022

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