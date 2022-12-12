 الإطاحة بشبكة خطيرة وحجز أزيد من 32 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (S.C.L.C.O)بالسحاولة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مطلع هذا الأسبوع. من معالجة قضية نوعية تتمثل في تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تتكون الشبكة من 16شخصا، قامت بمعاملات تجارية ضخمة مع شركة خاصة لإنتاج التبغ. بإستعمال سجلات تجارية وهمية، وذلك بتواطؤ بعض الموظفين من بعض الإدارات العمومية وذات الشركة.

وخلصت التحقيقات المُعمقة في القضية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا إلى لجوء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة. التي يمتد نشاطها لمناطق مختلفة من الوطن، إلى تبييض الأموال عن طريق إستثمار العائدات المالية غير المشروعة. في إقتناء عقارات داخل وخارج الوطن.

كما اسفرت هذه العملية عن ضبط وإسترجاع 32مليار و500 مليون سنتـيم،22 مركبة من مختلف العلامات. 21 ألف و300 أورو،22 ألف و450 علبة تبغ من مختلف الأنــواع. 17 ألف وحدة من تبغ الترشق(الشمة) و240 ألف وحدة من ورق التبغ.

في حيو تم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنح. وجنايات الغش والتهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

بالاضافة الى مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بالإضافة إلى تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

رمزي أحمد توميات

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