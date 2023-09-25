الإطاحة بشبكة تروج المخدرات و الحبوب المهلوسة في الأحياء بالعاصمة
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، 04 أشخاص، منهم امرأتين من جنسية أجنبية، ترواحت أعمارهم ما بين 25 و 50 سنة، مسبوقين قضائيا عن قضية الحيازة، النقل، التخزين، التوزيع قصد البيع و الشراء في المخدرات الصلبة في إطار جماعة إجرامية منظمة، و حيازة أسلحة محظورة دون مبرر شرعي، حسب ما كشفه بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.
التحريات المعمقة و التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا في قضية الحال، أفضت إلى توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية، و بعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمنازل المشتبه فيهم تم ضبط وحجز، 970غ من المخدرات الصلبة “الهيروين”، ما يقارب 4 كلغ من مواد استعملت في تحضير المخدرات الصلبة الهيروين، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 26.000 دج من عائدات المتاجرة بهاته السموم.
كما ضبطت ذات المصالح، مبلغا ماليا بعملات أجنبية قدّر بـ500 أورو، و 3 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، و كذا خلاطين كهربائيين استعملا في تحضير المخدرات الصلبة.
و بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات النيابية المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جماعة أشرار ، حيازة نقل ، توزيع و ترويج المؤثرات العقلية لغرض البيع بإستحضار مركبة مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس مختلفة الأنواع و الأحجام، يختم بيان الأمن.
شرف الدين عبد النور