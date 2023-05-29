الإطاحة بشبكة إجرامية تعتدي على الأشخاص من خلال الاستدراج عبر مواقع التواصل

أفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ مصالح الأمن الحضري السابع بأمن المقاطعة الإدارية بئرمرادرايس تمكّنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاعتداء على الأشخاص عن طريق إستدراجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أطوار القضية بدأت بعد استقبال مصالح الأمن الحضري السابع السمار لشكاوى مواطنين مفادها تعرض أشخاص للإعتداء على مستوى أحد أحياء إقليم الاختصاص تحت طائلة التهديد متبوع بالاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء.

بالتنسيق الدائم و المستمر مع النيابة المختصة إقليميا ، يضيف البيان، عملت الضبطية بذات المصلحة على تتبع المعلومة التي أوصلتها على خلفية القضية عن قيام مجموعة من الشبان يترواح أعمارهم ما بين (21 و 40 ) سنة يقومون بترويج لسلع مستوردة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إيهام الضحايا بتواجد كمية معتبرة منها و بأسعار مغرية عليه تم توزيع المهام من قبل رئيس الأمن الحضري على العناصر، وبعد وضع خطة أمنية وعملية ترصد توصل العناصر إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس، .

بعد التأكد و التوصل إلى هوية الفاعلين تم تسطير خطة أمنية أخرى و من خلال استدراجهم إلى المكان الموعود، أفضت حنكة رجال الشرطة إلى توقيف( 04 ) أشخاص مشتبه فيهم.

وتضمنت الشكاوى التي تلقتها المصلحة تعرض الضحايا إلى الضرب، التهديد والاعتداء باستعمال أسلحة محظورة ، أين تسبب المشبه فيهم في إصابتهم بجروح ، سرقة (06) هواتف النقالة و كذا مبالغ مالية تفوق 50 مليون سنتم من عملة الوطنية .

بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية السرقة بالتعدد واستحضار مركبة لتسهيل الغرض في ظرف الليل تحت طائلة التهديد والاعتداء بالأسلحة المحظورة مع العود، يختم البيان .

ش.ن

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