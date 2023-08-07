الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تروج للمؤثرات العقلية بالعاصمة

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة الخامسة للشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش، خلال معالجتها لقضية جناية المساس بالصحة العمومية، النقل و الحيازة قصد المتاجرة في المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تروج للمؤثرات العقلية ببلدية بوروبة، حسب ما اورده بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضية الحال التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، على إثر إستغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة حول شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بالحي الذي يسكن فيه، وهو بصدد جلب كمية معتبرة منها من إحدى الولايات، ليتم وضع خطة أمنية محكمة من قبل ذات الفرقة من أجل توقيفه في حالة تلبس، حسب ذات المصدر.

من خلال التحريات في القضية وبعد عملية ترصد، تمكنت عناصر الفرقة من توقيف شخصين مشتبه فيهما في القضية تتراوح أعمارهما بين 22 و 29 سنة، مسبوقين قضائيا ينحدران من ولاية الجزائر، أحدهما هو الممول الرئيسي في تجارة هذه السموم، يضيف البيان.

و بعد تنفيذ أذونات بالتفتيش لمسكنيهما، تم ضبط وحجز 3000 كبسولة من المؤثرات العقلية، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بــ313000.00 دج تعتبر من عائدات ترويج المؤثرات العقلية، يفيد البيان.

و تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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