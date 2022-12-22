الإرهابي مهري ماء العينين يسلم نفسه ببرج باجي مختار

22 ديسمبر، 2022

قام إرهابي بتسليم نفسه، أمس الأربعاء، للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالإرهابي “مهري ماء العينين”، المدعو “أيمن”  الذي التحق المعني بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل سنة 2016.

وحسب نص البيان، فقد كان بحوزة الإرهابي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزني ذخيرة، و52 طلقة من عيار “7.62X39 ملم”، بالإضافة إلى جهاز إرسال واستقبال من نوع موتورولا MT-9000.

رمزي أحمد توميات

22 ديسمبر، 2022

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