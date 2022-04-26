الإرهابي بيرحمان إبراهيم يسلم نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة

26 أبريل، 2022

سّلم، يوم أمس إرهابي، كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية بإن ﭬزام بالناحية العسكرية السادسة، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

 ووفقا لنص البيان، فإن الأمر يتعلق بالمسمى بيرحمان إبراهيم المدعو “الوندري إبراهيم” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

كما كان بحوزة الارهابي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، مخزنيذخيرة، وجهاز  اتصال لاسلكي بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد نجاعة المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل أرجاء البلاد، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

26 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

بولخراص : 640 مليون إفريقي بدون انارة وكهرباء واستكمال الربط الكهربائي بين ليبيا والجزائر سيتم خلال 3 سنوات

21 يونيو، 2021

محمد عمار  يدعو الأمم المتحدة إلى تفعيل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي

10 نوفمبر، 2021

رئيس الجمهورية يوجه رسالة بمناسبة اليوم الوطني للعلم

15 أبريل، 2021

الجزائر تنهي عقد “سيال” مع الشركة الفرنسية “سويز”

1 سبتمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: