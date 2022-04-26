سّلم، يوم أمس إرهابي، كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، نفسه للسلطات العسكرية بإن ﭬزام بالناحية العسكرية السادسة، حسبما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فإن الأمر يتعلق بالمسمى بيرحمان إبراهيم المدعو “الوندري إبراهيم” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.

كما كان بحوزة الارهابي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، مخزنيذخيرة، وجهاز اتصال لاسلكي بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وتأتي هذه العملية لتؤكد نجاعة المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل أرجاء البلاد، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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