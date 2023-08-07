الإرهابي المدعو “بن خية إياد” يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

7 أغسطس، 2023

سلّم يوم أمس، الأحد ، الإرهابي المدعو “بن خية إياد” المكنى “عبد القهار”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الإرهابي الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2016، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، مخزن وكمية من الذخيرة.

تأتي هذه العملية لتُعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، يضيف بيان وزارة الدفاع.

ش.ن

7 أغسطس، 2023

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