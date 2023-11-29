الإرهابي المدعو “أكادي الصديق” يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

29 نوفمبر، 2023

سلّم الإرهابي المدعو “أكادي الصديق“، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مما أفضى إلى ضبط مسدس 01 رشاش من نوع كلاشنيكوف وماسورة 01 رشاش عيار 14.5 ملم مع لواحقه .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه تمّ، أيضا،  استرجاع 132 قذيفة ومفجر خاصة بالهاون عيار 60 ملم و04 قذائف صاروخيةRPG2 ، بالإضافة إلى 3002 طلقة نارية من مختلف العيارات و07 مخازن ذخيرة و01 منظار ميداني.

وفي نفس السياق الذي يدخل في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 09 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

29 نوفمبر، 2023

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