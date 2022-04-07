أدلى الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المدعو أسامة أبو سفيان النيغاسي أمير الجماعة الإرهابية، باعترافاته حول نشاطاته الإجرامية منذ التحاقه بالجماعات الارهابية .

وكشف النيغاسي عن معلومات حصرية حول علاقة الجماعات الأرهابية بالمنظمة الأرهابية “رشاد”، أين اعترف أن التنظيم الارهابي كان على تواصل مع منظمة رشاد الارهابية والمدعو محمد العربي زيتوت بطريقة سرية عن طريق وسيط ثقة، وهو ما اكده زعيم التنظيم ابو عبيدة يوسف العنابي أن التواصل قائم أساسا بين التنظيم والعربي زيتوت باتصال سري ووسيط ثقة.

وأف أبو سفيان، أنه قد تلقى رسالة من طرف أمير التنظيم أبو عبيدة العنابي، رفقة الشيخ نوح الذي تم قتله في عملية تمشيط للجيش الوطني الشعبي والشيخ عاصم الموقوف هو كذلك بصفتهم أعضاء في مجلس شورى التنظيم.

وأوضح الارهابي الموقوف أن مضمون الرسالة هو تطمين العربي زيتوت، بأنه لن يتم التواصل معه علنا لكي لا يتم احراجه من طرف البلد المقيم فيه وتطمينه بأن التواصل معه سيكون آمنا عن طريق وسيط ثقة.

كما كشف الإرهابي أبو سفيان، أن مضمون الرسالة عموما، هو طلب التعاون والتعامل، وبالمقابل دعم من طرف حركة رشاد لإسقاط النظام واستغلالا للحراك الشعبي أو مار يراه مناسبا والتنظيم مناسب وكل النقاط التي يتم التوافق عليها.

وأكد الإرهابي، أن العربي زيتوت، طلب العون والدعم والتعاون لإسقاط النظام، كهدف للحركة عموما والعربي زيتوت شخصيا، مبرزا انه وحسب الرسالة التي تلقاها، فإن التواصل موجود بين العربي زيتوت والتنظيم وعلى رأسهم أمير التنظيم أبو عبيدة يوسف العنابي.

وأضاف أن الرسالة تم تدوينها وكتابتها وطلب منا مراجعتها والموافقة عليها وإسالها إلى العربي زيتوت، وبعد ذلك التعاون معه لاسقاط النظام، مؤكدا أن التعاون الذي كان بين العربي زيتوت وحركة رشاد مع تنظيم القاعدة.

رمزي أحمد توميات

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