الإحصاء العام للفلاحة: تسجيل أزيد من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة

أظهرت و كالة الأنباء الجزائرية, أمس السبت, عبر صفحتها الرسمية, النتائج الأولية للإحصاء العام الثالث للفلاحة، بتسجيل أزيد من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة مقارنة بنتائج الاحصاء السابق المنجز في 2001.

وأوضح مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف بوزارة الفلاحة محمد تيفوري، أن النتائج الأولية للإحصاء “19 ماي -27 جويلية” أشارت إلى حدوث توسع للنشاط الفلاحي بزيادة أكثر من 230 ألف مستثمرة فلاحية جديدة. منوها بالانخراط الكبير للفلاحين، الموالين والمربين ووعيهم بالفائدة التي ستعود على نشاطهم من خلال هذا الإحصاء.

واعتبر المسؤول, هذا الإرتفاع دليل على السير الفعلي لعملية استصلاح الأراضي، وبروز مناطق جديدة للنشاط الفلاحي. مشيرا إلى أنه سيتم الحصول على معطيات دقيقة حول التطور الذي حدث في القطاع الفلاحي مقارنة بنتائج الإحصاء الثاني “سنة 2001” وذلك بعد إكمال عملية تفريغ البيانات وتحليلها بشكل مفصل.

كما أكد تيفوري، أن المعطيات التي تم جمعها ستعطينا الصورة الحقيقية لهيكلة المستثمرات الفلاحية. والتي من خلالها سنقوم بإعداد البرامج التنموية الخاصة بقطاع الفلاحة. مشيرا إلى أن العمل جار لإدراج البيانات التي تم جمعها في المنصة الرقمية الخاصة بوزارة الفلاحة. وذلك قبل الانطلاق في عملية تحليل البيانات التي ستحدد بشكل دقيق مساحة العقار الفلاحي، عدد المواشي بالإضافة إلى معطيات أخرى.

أما بخصوص موعد الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للفلاحة، أكد تيفوري أن عملية تحليل البيانات تتطلب وقتا كافيا. نظرا للعدد الكبير من المعطيات التي سيتم تحليلها ومراجعتها. لافتا إلى أن هذه العملية تسير حاليا بوتيرة جد حسنة.

و أضاف ذات المسؤول, ” سناخذ الوقت الكافي لتحليل البيانات,لان همنا هو الحصول على معطيات دقيقة التي تساعد على إتخاذ الاجرآت الصائبة فيمل يخص هذا القطاع الحيوي و الاستراتيجي, و الذي يعتبر ثنائي مساهم في الناتج الداخلي الخام بعد قطاع المحروقات”.

هذا, و ستقوم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية, بمشاركة قاعدة البيانات المتحصل عليها مع مختلف القطاعات ذات الصلة, يضيف تيفوري الذي أشار الى ان ذلك يدخل في إطار التنسيق بين القطاعات لبلوغ الأهداف المسطرة فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي.

سهام قريمش