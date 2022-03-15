أكدت مفوضية الإتحاد الأوروبي أنها تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق الحل السياسي العادل والدائم في الصحراء الغربية، على أساس تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في سياق الترتيبات المتوافقة مع المبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

و أوضحت المفوضية في معرض رد كتابي على سؤال لعضو مجموعة حزب الشعب الأوروبي، النائب ماسيميليانو ساليني أن موقف الإتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية يسترشد بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويبقى أن الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيا، سيتم تحديد وضعه النهائي من خلال نتيجة العملية الجارية بقيادة الأمم المتحدة.

كما أبرزت المفوضية أن الإتفاقات المبرمة بين مجلس الإتحاد والمغرب ستعتمد في المستقبل على الحكم النهائي الذي سيصدر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الإستئناف الذي تم إيداعه في 14 ديسمبر 2021 ضد الحكم الصادر في 29 سيبتمبر من نفس السنة والقاضي بإلغاء الإتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية.

وأوضحت المفوضية أن جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي تدرك هذا الأمر وقد أبلغت مشغليها بالإجراء المنتظر فور صدور قرار المحكمة.

ليديا كبيش

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