الأونروا: إنقطاع كامل للإتصالات في غزة بسبب نقص الوقود

أعلن المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يعيش انقطاعا تاما للاتصالات بسبب نقص الوقود.

وقال لازاريني، “لا وقود، لا مستشفيات، لا وقود، لا ماء، لا وقود، لا اتصالات”.مضيفا أن الظروف “تزيد من القلق والذعر وتسرّع أيضًا انهيار آخر نظام مدني متبق في قطاع غزة”.

من جهتها قالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، المزود الرئيسي للاتصالات في قطاع غزة، إن “جميع خدمات الاتصالات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بسبب استنزاف جميع موارد الطاقة التي تدعم الشبكة، وعدم السماح بدخول الوقود”.

شرف الدين عبد النور

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