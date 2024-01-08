الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يستقبل رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية

8 يناير، 2024

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم الاثنين، جاسبر فيك، رئيس الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

كما سمح هذا الاجتماع بالتطرق إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في منطقة الساحل.
وبهذه المناسبة، استعرض الأمين العام الخطوات والجهود التي قامت بها الجزائر من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار في دول المنطقة، وكذا في مكافحة الإرهاب ومختلف الآفات التي تعاني منها المنطقة، كما استعرض الأولويات التي ستدافع عنها خلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يضيف البيان.

ش.ن

8 يناير، 2024

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