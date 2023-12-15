الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يترأس ببراغ أشغال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الجزائرية-التشيكية

إنعقدت اليوم، ببراغ، أشغال الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الجزائرية-التشيكية، ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، وكاتب الدولة بوزارة الخارجية التشيكية، رادك روبيش.

وقد تم خلال هذه الدورة، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية، إستعراض مختلف مجالات التعاون القائمة والتوافق على أهمية تدعيمها خاصة في القطاعات الواعدة.

كما تم التأكيد بهذه المناسبة، على ضرورة المضي قدما في تجسيد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، لا سيّما عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الاقتصادية والعمل على تنظيم منتدى رجال أعمال وتعزيز الإطار القانوني للتعاون الثنائي، حسب ذات المصدر.

وأتاحت هذه المشاورات فرصة لتبادل وجهات النظر والتحاليل بشأن العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل والصحراء الغربية، يضيف المصدر ذاته.

كما التقى الأمين العام على هامش هذه المشاورات بنائب وزير الشؤون الخارجية التشيكية، يان ماريان، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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