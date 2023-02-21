الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يجري محادثات ثنائية مع الأمين العام لديوان نائب رئيس جمهورية كينيا

الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يجري محادثات ثنائية مع الأمين العام لديوان نائب رئيس جمهورية كينيا

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج٬ عمار بلاني٬ محادثات ثنائية مع الأمين العام لديوان نائب رئيس جمهورية كينيا٬ جوليوس كيبلانغا٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وفي هذا الصدد٬ اتفق الطرفان على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون خلال هذه السنة٬ وكذا العمل على التجسيد الفعلي للقرارات التي تم اتخاذها بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى الجزائر وفد كيني متعدد القطاعات٬ يذكر البيان.

وكما اتفق الجانبان٬ على العمل على تجسيد قرار تحديد وإطلاق مشاريع تعاون وشراكة في قطاعات الطاقة٬ والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والتكوين والفلاحة والأسمدة٬ يضيف البيان.

وبهذه المناسبة، عبّر الجانب الكيني عن شكره للحكومة الجزائرية لقرارها بمنح حصة من 200 منحة٬ لفائدة طلبة كينيين في تخصصات تستجيب لاحتياجات البلد في المجال التكنولوجي٬ والتنمية الاجتماعية و الاقتصادية٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...