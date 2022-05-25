يجري الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد، بدء من يوم الخميس زيارة عمل وصداقة تدوم يومين إلى جمهورية الفيتنام الاشتراكية، قبل أن يتنقل بعدها إلى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في 30 مايو الجاري، حسبما أشار إليه يوم الأربعاء بيان للوزارة.

و جاء في البيان أن “الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد سيشرع في زيارة عمل وصداقة يومي 26 و27 مايو 2022 إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، ليتنقل بعدها إلى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في 30 مايو”.

و أضاف المصدر أن “الزيارة إلى فيتنام تندرج في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتضامن والتعاون بين البلدين في الوقت الذي يستعدان فيه لإحياء الذكرى 60 لإقامة علاقاتهما الديبلوماسية (28 أكتوبر 1962)، وستسمح للأمين العام بأن يترأس رفقة نائب وزير الشؤون الخارجية الفيتنامي، فام كوانغ هيو، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين الجزائر وفيتنام”.

كما ستشكل هذه الزيارة “فرصة جديدة لاستعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين، الممتدة جذوره إلى الكفاح البطولي والتضامن بين البلدين ضد الاستعمار وإلى مساعي التشييد بعد الاستقلال”، وهي الزيارة التي ستسمح أيضا بالتطرق إلى “المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز التقارب الذي يميز مواقف الجزائر وفيتنام حول هذه المسائل”.

و سيتنقل بعدها السيد شكيب رشيد قايد إلى فيينتيان، عاصمة لاوس يوم 30 مايو الجاري لإجراء مشاورات سياسية مع مسؤولين كبار في وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين، الموقع عليها بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر 2002″.

و ستسمح هذه الزيارة “بإضفاء ديناميكية جديدة على علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر ولاوس، من خلال تحديد محاور التعاون التي من شأنها رفع مستوى العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال المبادلات التجارية والاقتصادية”.

كما “سيستغل الطرفان الفرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل الاقليمية والدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة”.

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