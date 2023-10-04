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ANEP N° : PN2300021

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يشرف على مراسم اختتام فعاليات تمرين متعدد المكونات” CHEMEX AFRIQUE”موجه لمنطقة إفريقيا

4 أكتوبر، 2023

أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، اليوم ، بنادي الموقع للجيش بعين النعجة، الناحية العسكرية الأولى، على مراسم إختتام أشغال تمرين متعدد المكونات، لتعزيز قدرات التدخل في حالات الطوارئ الكيميائية، بعنوان “تمرين كيميائي إفريقيا” موجه لممثلي الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وتمّ تسليم شهادات للمتربصين، وهذا بحضور سفير كندا، ممثلي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكذا ممثلي هيئات وطنية وإطارات بوزارة الدفاع الوطني.

هذه الفعالية الجهوية، يضيف البيان، التي احتضنتها الجزائر بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال الفترة الممتدة من 23 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2023، نشطها مدربين وطنيين وأجانب تحت إشراف ملاحظين ومُقي٘مين دوليين.

ش.ن

4 أكتوبر، 2023

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