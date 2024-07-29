 الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر

29 يوليو، 2024

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع الوطني يو كي جون، سفير جمهورية كوريا بالجزائر، حسب ما أفاد  بيان لوزارة الدفاع الوطني.

بالمناسبة، يضيف البيان، أجرى الطرفان محادثات ثنائية وهذا بحضور مدير الصناعات العسكرية وإطارات عمداء من وزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد المرافق لسعادة سفير جمهورية كوريا بالجزائر، حيث تناولت هذه المحادثات مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وختم البيان أن الطرفين تبادل الطرفان هدايا رمزية في آخر اللقاء.

ش.ن

29 يوليو، 2024
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