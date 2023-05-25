الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل الأمين العام والمدير الوطني للتسليح لوزارة الدفاع الإيطالية

25 مايو، 2023

استقبل  اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس ، بمقر وزارة الدفاع الوطني ، الفريق لوسيانو بورتولانو الأمين العام والمدير الوطني للتسليح لوزارة الدفاع الإيطالية، الذي قاد وفدا عسكريا ومدنيا رفيع المستوى، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأجرى الطرفان بمناسبة اللقاء محادثات ثنائية  بحضور مدير الصناعات العسكرية ومدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد المرافق له، وقد تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين.

شرف الدين عبد النور

25 مايو، 2023

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