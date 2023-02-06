الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر

الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفير جمهورية كوريا بالجزائر

استقبل اليوم الإثنين٬ اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بمقر وزارة الدفاع الوطني سفير جمهورية كوريا بالجزائر، كيم شانڤمو على رأس وفد رفيع المستوى٬ حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما شهد اللقاء حضور اللواء مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد المرافق له، يذكر البيان.

وقد أجرى الطرفان محادثات ثنائية حول الاهتمام المشترك بين البلدين٬ وحيث انتهى اللقاء بتبادل الجانبان الهدايا الرمزية٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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