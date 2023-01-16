الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل المستشار الأعلى للدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوزارة الدفاع البريطانية

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين ، بمقر وزارة الدفاع الوطني المارشال الجوي مارتن إليوت سامبسون، المستشار الأعلى للدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوزارة الدفاع البريطانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبمناسبة هذه الزيارة التي تدخل في إطار نشاطات التعاون العسكري الثنائي الجزائري-البريطاني، أجرى الطرفان محادثات ثنائية بحضور اللواء مدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري البريطاني المرافق، وقد تناولت هذه المحادثات مجالات الاهتمام المشترك للبلدين. في الأخير تبادل الطرفان هدايا رمزية، يضيف البيان.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...