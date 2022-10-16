الأمين العام لمنظمة أوبك: سنلتقي الرئيس تبون للتباحث حول أسواق النفط

الأمين العام لمنظمة أوبك: سنلتقي الرئيس تبون للتباحث حول أسواق النفط

كشف الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، أنه سيحظى بمقابلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد ظهر اليوم، من أجل التباحث حول أسواق النفط.

وأوضح الغيص خلال تصريح له رفقة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنه سيلتقي الرئيس تبون للإستماع إلى النضائح بخصوص العمل في أوبك والمرحلة القائمة وأسواق النفط التي تمر بتقلبات كبيرة.

وأبرز ذات المتحدث أن دور منظمة اوبك من خلال تحالفها واعلان التعاون مع المحافظة على استقرار الأسواق بين العرض والطلب وتوفير الامدادات اللازمة.

كما كشف الأمين العام أنه تم التباحث رفقة الوزير عرقاب في قانون المحروقات والفرص الإستثمارية وسبل وتمكين الاستثمارات والتعاون بين الدول النفطية واسواق النفط والغاز والطاقة

و أشاد الغيص بالدور الثابت والحيوي للجزائر في التوفيق بين وجهات النظر وإبرام اتفاقيات أوبك الرئيسية.

وكما أعرب كل من عرقاب و الأمين العام للمنظمة عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لاتفاقية 5 أكتوبر 2022 بفيينا.

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رمزي أحمد توميات

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