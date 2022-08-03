الأمين العام لمنظمة أوبك: الجزائر لها دور فعّال وبارز نفطيا واقتصاديا

3 أغسطس، 2022

أكد الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، الكويتي هيثم الغيص، أن للجزائر دور فعّال وبارز نفطيا واقتصاديا، والمنجزات النوعية التي حققتها في ضبط توازنات “أوبك” و”أوبك بلوس”، وتبعات ذلك على توازنات الاقتصاد العالمي.

وقال هيثم في حوار بثّه التلفزيون العمومي، أن “للجزائر دور فعّال في أوبك منذ انضمامها عام 1969  واحتضانها القمة الأولى لقادة “أوبك” عام 1975 فضلا عن دعمها للحوار البنّاء وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء في جميع الأزمات والتحديات التي مرت عليها المنظمة”.

كما أكد ذات المتحدث، على أنّ اللبنة الأولى لاتفاق “أوبك +” كانت من الجزائر في 28 سبتمبر 2016. حين خرجت الدول المنتجة للنفط ونظيراتها الصناعية المستهلكة. باتفاق شكّل الأرضية للإتفاق الحالي لدول “أوبك +”.

 في حين ركّز أمين الأوبك على أنّ إتفاق الجزائر 2016 كانت له تبعاته الهامة على الدول الصناعية والنفطية، ومنح توازنا للإقتصاد العالمي من حيث إستقرار أسعار النفط، والتي يتم جني ثمارها منذ فترة، ما يستوجب إسداء شكر كبير للجزائر.

كما أبرز نفس المسؤول، أنّ الأسواق النفطية لم تتعاف إلى حد الآن من تداعيات تمدّد جائحة كورونا. مشيرا إلى وجود حالة تعافي نسبي وليس تام.

رمزي أحمد توميات

3 أغسطس، 2022

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