ينشط سي الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية ندوة صحفية، بمنتدى جريدة الجمهورية بوهران يوم الأربعاء 20 أفريل 2022، على الساعة الحادية عشر صباحا، في سياق تنظيم فعاليات ثقافية بمناسبة الإحتفال بالربيع الأمازيغي وذلك بالشراكة مع الجمعية الثقافية نوميديا لوهران.

وفي نفس السياق، سوف يتم خلال هذا الموعد الإعلامي، التطرق إلى التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر علمي بمدينة وهران في شهر جويلية المقبل حول أسماء الأعلام الجزائرية و الموسوم» الجزائر : مجتمع، أمة ، تسمية« وذلك في إطار الذكرى الستون لعيدي الإستقلال والشباب وبمناسبة الطبعة الـ 19 لتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع المجمع الجزائري لأسماء الأعلام المعتمد مؤخرا من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

كما سيتطرق السيد الأمين العام إلى العديد من النقاط ذات صلة بالمستجدات الخاصة باللغة الأمازيغية في بلادنا ضمن العمل الذي تقوم به ذات الهيئة في تعزيز الشعور بالإنتماء إلى المرجعية الوطنية والتأكيد على مجهودات الدولة في ترقية وتطوير الأمازيغية.

المناسبة سانحة كذلك لمنح وسام تكريم و تقدير للسيدين : سعيد زعموش و سمير أيت بلقاسم و هم على التوالي ، رئيس جمعية نوميديا لوهران و صاحب دبلجة الفيلم السينمائي “الأفيون و العصا” إلى الأمازيغية، للمخرج أحمد راشدي نظير مجهوداتهما الثقافية والإبداعية في سبيل ترقية اللغة و الثقافة الأمازيغية.

ش.ن

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