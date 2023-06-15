الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية يتباحث مع وزير السياحة سُبل تعزيز الشراكة والتعاون

15 يونيو، 2023

التقى الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد صبيحة اليوم الخميس، وزيرَ السياحة والصناعات التقليدية مختار ديدوش، في لقاء تشاوري بمقر الوزارة، حسب ما أفاد بيان إعلامي للمحافظة.

وتناول الطرفان، بهذه المناسبة، عدّة نقاط تتعلّق بمهام الهيئتين، وأكّد كلّ من سي الهاشمي عصاد ومختار ديدوش على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون من خلال إعادة إطلاق وتحديث الاتفاقية الإطارية التي سيتم توقيعها لاحقًا، يضيف البيان.

وفي السياق ذاته، اتفق المسؤولان على أهمية تضافر الجهود لإنجاح الاحتفالات الوطنية والرسمية برأس السنة الأمازيغية الجديدة “يناير 2974/2024” والتي ستنظم بالتزامن مع الدورة الرابعة لجائزة رئيس الجمهورية. للأدب واللغة الأمازيغية.

وختم بيان المحافظة السامية للأمازيغية أنّ الطرفين تطرّقا إلى الآليات التي يجب وضعها لتعميم استخدام الأمازيغية في مجالات التدريب والاتصال والترويج السياحي وكذلك تعميم استعمال التفينغ على يافطات المؤسسات التابعة لقطاع السياحة والصناعات التقليدية

ش.ن

15 يونيو، 2023

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