الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ الرئيس تبون على انتخاب الجزائر بمجلس الأمن

22 يونيو، 2023

هنأ اليوم الخميس الأمين العام للأمم المتحدة، أونتونيو غوتيريش، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على إنتخاب الجزائر عضوا بمجلس الأمن.

وقال غوتيريش “هذا التميز يشهد على جهود الجزائر من أجل السلام والأمن بالمنطقة ودوليا كما أشكر الرئيس تبون على رسالته والالتزام القوي بالحل السلمي للنزاعات والتعاون الدولي. وأحيي تمسك الجزائر المستمر بالمبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة”.

كما بلغ الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، رئيس الجمهورية، برغبته واستعداد فريقه للعمل بشكل وثيق مع الجزائر

رمزي أحمد توميات

22 يونيو، 2023

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