الأمين العام للأمم المتحدة  يلبي الدعوة الرسمية لحضور أشغال القمة العربية بالجزائر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، اونطونيو غوتيريش، حضوره اشغال القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر يومي الفاتح و الثاني من شهر نوفمبر القادم تزامنا مع الذكرى ال68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة كضيف شرف.

وقد اعرب غوتيريش عن امتنانه بالدعوة الرسمية الموجهة اليه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي سلمها له وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة عقب اللقاء الذي جمع بينهما خلال جلسة عمل في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مشيدا بالمساهمة الاستثنائية و الجهود المتظافرة التي تبذلها الدولة الجزائرية و تقدمها للدبلوماسية العالمية متعددة الاطراف وكذلك للامم المتحدة من اجل تحقيق السلم والاستقرار في كل من ليبيا ، مالي ومنطقة الساحل والصحراء. من خلال حل الخلافات بالطرق السلمية و تطوير العلاقات الودية بين دول العالم .

حورية سعداوي

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