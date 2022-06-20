الأمين العام لجامعة الدول العربية يشرع في زيارة إلى الجزائر

20 يونيو، 2022

من المرتقب أن يحل اليوم الإثنين، الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط، بالجزائر، في زيارة تدوم يومين، بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وذلك تحضيرا للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر.

ومن المنتظر، أن يحظى أبو الغيظ، باستقبال من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في اطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر القادم للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.​

وستشمل الزيارة محادثات للأمين العام مع وزير الخارجية لعمامرة حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة علي جدول أعمال القمة المقبلة وكذا الأمور ذات الصلة بالاعداد للقمة.

كما سيتم عقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية الجزائرية للحديث عن ذات الموضوعات.​

رمزي أحمد توميات

20 يونيو، 2022

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