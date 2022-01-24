الأمن الوطني يُطلق مسابقة توظيف جديدة

أعلنت اليوم الإثنين المديرية العامة للأمن الوطني، عن فتح مسابقة توظيف المستخدمين الشبيهين في مختلف الأسلاك والرتب، بعنوان سنة 2021، عن طريق المسابقات والاختبارات.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه تم فتح هذه المسابقة، لفائدة مصالح الشرطة بالولايات الجنوبية العشرة المستحدثة، وهي تيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس. وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، المغير والمنيعة.

وأضافت ذات المصالح، أنه يمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة وكذا الإطلاع على الملف وشروط التوظيف عبر الموقع الإلكتروني للأمن الوطني، ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام وتويتر.

كما يودع ملف الترشح على مستوى المصالح المحلية للشرطة المصالح الولائية للموارد البشرية، لأمن الولايات العشرة المعنية بالعملية، يضيف ذات البيان

و دعت المديرية العامة للأمن الوطني الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل، زيارة صفحة الأنستغرام على الرابط التالي:

https://www.instagram.com/algeriepolice

و قناة اليوتوب على الرابط التالي:

https://bit.ly/3IxqVNc

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...