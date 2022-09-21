الأمن الوطني يُسطّر مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي

21 سبتمبر، 2022
وضعت مصالح أمن ولاية الجزائر، مخططا أمنيا خاصا بالدخول المدرسي لسنة 2022/2023، هدفه ضمان أمن الأشخاص وممتلكاتهم من أجل دخول مدرسي بدون حوادث.
وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الأمنية التي من شأنها ضمان سلامة التلاميذ وتأمين محيط المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها.
وذلك من خلال دوريات راجلة ومتنقلة تقوم بها عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي  مع تنصيب نقاط مراقبة عبر الطرق المؤدية إلى جميع المؤسسات التربوية لتسهيل الحركة المرورية وحماية التلاميذ من حوادث المرور.
بالاضافة الى تحسيس الأولياء الوافدين على المؤسسات التربوية بضرورة احترام قانون المرور وتذكيرهم بالمخالفات المتعلقة بنقل الأطفال على متن المرکبات كترك الطفل داخل المركبة بمفرده أو جلوسه من المقعد الأمامي للسيارة أو غيرها من المخالفات.
كما تعمد الفرق العاملة بالميدان إلى تذكير الأولياء بالأرقام الخضراء الموضوعة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني تحت تصرفهم 17 و15/48 وكذا تطبيق الو شرطة للتبليغ عن أي حادث مرور أو مناورة خطيرة مرتكبة في الطريق العام.
رمزي أحمد توميات
21 سبتمبر، 2022

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