الأمن الوطني يُسجّل 394 حادث مرور جسماني بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

سجّلت مصالح الأمن الوطني 394 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أفريل 2024 ، أسفر عنه وفاة 17 شخص ا وجرح 489 آخرين .

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن حصيلة حوادث المرور ارتفاعا مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، قُدّر بـ (+ 09) حادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بـ (+ 17) جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ (+ 08) حالة.

وأضاف البيان أن المعطيات ذات الصلة، تثشير أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96%، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

ش.ن