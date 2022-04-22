تنظم المديرية العامة للأمن الوطني ابتداء من يوم السبت 23 أفريل الجاري، حملة توعوية لفائدة مستعملي الطريق العام، حول مخاطر التعب والإرهاق على السياقة.

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هذه الحملة التحسيسية، التي تدخل في إطار سلسلة الحملات التحسيسية في مجال السلامة المرورية المسطرة تزامنا وشهر رمضان 2022، ستمتد طيلة الأسبوع الأخير من شهر رمضان، والتي تهدف إلى مرافقة سائقي المركبات بمختلف الأصناف لاسيما أصحاب المسافات الطويلة، من خلال تقديم نصائح وإرشادات مرورية حول خصوصية السياقة خلال شهر رمضان وكذا التذكير بمخاطر قيادة المركبات في حالات التعب والإرهاق وما ينجر عنها من حوادث.

ش.ن

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