الأمن الوطني يسجّل 118 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

24 أكتوبر، 2022

سجلت مصالح الأمن الوطني، 118 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 21 و22 أكتوبر 2022 (نهاية الأسبوع)، أسفر عنه وفاة 08 أشخاص وجرح 145 آخرين.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

24 أكتوبر، 2022

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