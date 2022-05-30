سجلت مصالح الأمن الوطني، 110 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية، يومي 27 و28 ماي 2022 (نهاية الأسبوع)، أسفر عنه وفاة 08 أشخاص وجرح 132 آخرين، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري، يضيف البيان.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا،

ش.ن

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