الأمن الوطني يساهم في تأمين احتفالات رأس السنة الجديدة

1 يناير، 2023

سخرت المديرية العامة للأمن الوطني كل الإمكانيات المادية والبشرية، لتأمين احتفالية السنة الميلادية الجديدة 2023، وهذا وفق مخطط أمني عبر كامل قطاع الاختصاص، بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني.

وحسب بيان لمصالح الشرطة الوطنية، فقد ارتكز هذا المخطط أساسا على وضع تشكيلات راجلة وراكبة، لاسيما على مستوى الفضاءات الجوارية والمرافق الترفيهية والساحات العمومية التي عرفت توافدا كبيرا للمواطنين.

وذلك لضمان أمن الأشخاص وحماية الممتلكات، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها، والسهر على انسيابية حركة المرور وتسهيل تنقلات المواطنين.

رمزي أحمد توميات

1 يناير، 2023

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