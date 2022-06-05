الأمن الوطني يدعو السائقين لعدم الوقوف أمام مراكز إجراء إمتحانات البيام

5 يونيو، 2022

دعت المديرية العامة للأمن الوطني، أصحاب المركبات للامتناع عن الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط، وتفادي عرقلة حركة المرور.

وكشفت ذات المصالح، أنه تم تسطير مخطط يشمل جملة من الإجراءات بمناسبة إجراء امتحانات شهادة التعليم المتوسط غدا الإثنين، لمرافقة وضمان السير الحسن لهذه الامتحانات.

كما تم وضع تشكيل شرطي يسهر على تأمين مراكز الإمتحانات. مع تعزيز التواجد الميداني لقوات الشرطة. وضمان مواكبة وتأمين عملیات نقل وتوزيع مواضيع الامتحان وكذا إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع، في نهاية كل فترة.

في حين تتكفل فرق ميدانية بضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المؤسسات التربوية ومراكز الامتحانات.

رمزي أحمد توميات

5 يونيو، 2022

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