في إطار جهود قوات الشرطة في حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة المضاربة في السلع والمواد الغذائية، تمكنت مصالح الأمن الوطني، بداية هذا الأسبوع، من حجز 1243 طن من مادة الموز، على مستوى ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس والشلف، موجهة للمضاربة.

عمليات الحجز، تمت على إثر استغلال معلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة، مما استوجب تنفيذ عمليات مداهمة فجائية على مستوى غرف التبريد والمخازن بالولايات السالفة الذكر، بعد الحصول على إذن بالتفتيش صادر عن السلطات القضائية المختصة إقليميا.

للإشارة، لجأ المضاربون إلى حيلة لتفادي الإفلات من يقظة مصالح الرقابة، حيث تعمدوا تخزين وحفظ الكميات المحجوزة على مستوى غرف التبريد لإبقائها غير ناضجة قبل تسويقها لاحقا بأسعار باهضة.

تم إنجاز ملفات قضائية ضد سبعة (07) مخالفين، قبل تقديمهم أمام الهيئات القضائية المختصة إقليميا.

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