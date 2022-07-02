تمكنت قوات الشرطة التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود تحترف الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وكشف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن الشبكة مكونة من 9 أشخاص مشتبه فيهم، حيث تم حجز 530328 قرص مهلوس من “بريغابالين” PREGABALINE، و”ريفوتريل” RIVOTRIL.

وحشب نص البيان، فقد أسفرت هذه العملية، التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، عن حجز 4 مركبات سياحية وأربعة شاحنات. والتي كانت تستعمل في نقل وشحن المؤثرات العقلية من ولاية الجلفة إلى مختلف ولايات الوطن لغرض توزيعها بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ446500 دينار جزائري، من عائدات المبيعات والمتاجرة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد-الجزائر العاصمة. عن جناية الاستيراد وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبييض الأموال، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

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