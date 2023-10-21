الأمن الوطني: ضبط قنطار كيف و1 كلغ كوكايين

21 أكتوبر، 2023

نجحت المصالح العملياتية للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، في ضبط 128 كلغ و100 غ من الكيف المعالج و1 كلغ من الكوكايين، مع توقيف 10 أشخاص مشتبه فيهم.

وكشف بيان للأمن الوطني، أنه قد تم حجز هذه الكميات، في عمليات متفرقة بكل من ولايات تلمسان، بشار والجزائر العاصمة.

وتمثلت الكميات المضبوطة في 69,4 كغ بالمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدراتلتلمسان. و58 كغ و700غ بالمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات ببشار.

في حين تم ضبط 01 كغ من الكوكايين من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالجزائر العاصمة.

رمزي أحمد توميات

21 أكتوبر، 2023

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