الأمن الوطني: توقيف 2281 شخص ينتمون لعصابات الأحياء

18 أبريل، 2022

تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف 2281 شخص مشتبه فيهم لتورطهم في 2266 قضية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها أن هذه العملية تدخل في إطار جهود مصالح الشرطة لمحاربة الجريمة الحضرية بكل أشكالها، على غرار ما يعرف بعصابات الأحياء.

وحسب نص البيان، فإن المصالح العملياتية للأمن الوطني سجلت خلال شهر مارس الماضي، انخفاضا في عدد القضايا المتعلقة بالاعتداءات بواسطة السلاح الأبيض وحمل الأسلحة البيضاء المحظورة.

كما كشفت ذات المصالح، أن نسبة الانخفاض قُدرت بنسبة 16.32 بالمائة، مقارنة بشهر فيفري 2022.

رمزي أحمد توميات

18 أبريل، 2022

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